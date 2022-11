Caetano está na mira do Botafogo para 2023 - Divulgação/Goiás

Caetano está na mira do Botafogo para 2023Divulgação/Goiás

Publicado 25/11/2022 17:11

Rio - Visando reforçar o seu elenco para 2023, a diretoria do Botafogo demonstrou interesse no zagueiro Caetano, que pertence ao Corinthians, mas defendeu o Goiás no último Campeonato Brasileiro. O clube paulista rejeito a renovação de empréstimo com o Esmeraldino, e planeja negociar o defensor de forma definitiva. A informação é do canal "Goiás News".

Ainda segundo o veículo, o Braga, de Portugal, e o AEK, da Grécia, chegaram a tentar a contratação de Caetano no meio deste ano. No entanto, a diretoria do Corinthians rejeitou as duas propostas de empréstimo, destacando que gostaria de negociar o jogador em definitivo, com valores próximos a cinco milhões de euros (cerca de R$ 27.7 milhões, na cotação atual).

Para facilitar as negociações, Marcelo Robalinho, empresário do jogador, tem boa relação com a diretoria do Botafogo. O Alvinegro carioca adota sigilo total, mas, segundo o jornalista Pedro Albuquerque, as negociações já estão em andamento.

Cria da base do Corinthians, Caetano nunca conseguiu se firmar no clube paulista. Desde 2019, quando chegou à equipe sub-20 do Timão, o defensor já foi emprestado para cinco clubes: Oeste (duas vezes), Coritiba, São Caetano, CRB e Goiás. Neste ano, o zagueiro entrou em campo em 44 partidas, e marcou um gol.