Gabriel Pires em treino no CT LonierFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/11/2022 15:50

Rio - Um dos reforços do Botafogo para a temporada, o meia Gabriel Pires, de 29 anos, chegou bastante empolgado ao clube carioca. No entanto, viveu oscilação durante a disputa do Brasileiro. Apesar de ter visto evolução em seu futebol no fim do ano, o jogador garantiu que ainda não alcançou o seu potencial no Glorioso.

"Chegar no clube com a temporada já em andamento não foi simples. Fiz de tudo para me adaptar o mais rápido possível e acabei terminando o ano em uma condição boa. Mesmo assim, estou longe da minha melhor versão", afirmou em entrevista ao portal "Lancenet".

No total, o jogador entrou em campo em 14 jogos e fez dois gols. Indicado por Luís Castro, Gabriel Pires afirmou que ele e o português têm os mesmos objetivos para o Botafogo no ano que vem.

"Minha relação com Luís Castro é boa, baseada em respeito e trabalho. Temos o objetivo comum de levar o Botafogo para o seu devido lugar, que é estar entre os melhores", disse.