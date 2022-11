Botafogo enfrentará o Crystal Palace em jogo amistoso - Foto: Divulgação/Botafogo

Publicado 23/11/2022 14:46

Rio - O Botafogo segue negociando com emissoras brasileiras os direitos de transmissão do amistoso contra o Crystal Palace, que será realizado no dia 3 de dezembro, no Selhurst Park, em Londres. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

Com o cenário complicado nas grades televisivas em meio à Copa do Mundo do Catar, caso o clube não consiga um acordo até mesmo com plataformas de streaming, uma estrutura pode ser montada para que a partida seja transmitida na "Botafogo TV", canal oficial do Glorioso, no Youtube.

Nos próximos dias, o Botafogo ainda deve confirmar um segundo amistoso, contra o Luton Town, equipe que disputa a Championship, a segunda divisão da Inglaterra. O elenco alvinegro embarcará com destino ao Reino Unido na próxima segunda-feira (28) e realizará suas atividades no centro de treinamento do Crystal Palace.