Luís Castro é o técnico do Botafogo - Vitor Silva/ Botafogo

Luís Castro é o técnico do BotafogoVitor Silva/ Botafogo

Publicado 22/11/2022 17:58

Rio - O Botafogo já iniciou seu planejamento pensando na próxima temporada e preparou nova investida para poder renovar com o atacante Júnior Santos, emprestado pelo Sanfrecce Hiroshima, do Japão, que tem contrato até o fim do ano.

A ideia da diretoria alvinegra é entrar em acordo com o clube japonês pela extensão do vínculo de Júnior na Ásia, com a prorrogação do empréstimo até o fim de 2023, para que o Sanfrecce não perca dinheiro neste período enquanto o Glorioso ganha tempo para avançar posteriormente. A informação é do site "FogãoNET".

Júnior Santos já indicou que está feliz no clube alvinegro e indicou vontade de permanecer no elenco comandado pelo técnico Luís Castro, que classifica o jogador como uma das peças mais importantes do elenco nos aspectos táticos.

Gerido pelo empresário norte-americano John Textor, o Botafogo fará reuniões nas próximas semanas, em Londres, para definir um perfil de contratações visando a próxima temporada. O Glorioso estará no Reino Unido para o amistoso com o Crystal Palace, no dia 3 de dezembro, no Selhurst Park, casa do clube inglês.