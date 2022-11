Elenco do Botafogo em atividade no CT do Espaço Lonier - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/11/2022 14:33

Rio - De folga desde o fim do Campeonato Brasileiro, o elenco do Botafogo iniciou sua preparação visando a reta final da temporada, que acontecerá na Inglaterra, no amistoso com o Crystal Palace, clube que também conta com o empresário John Textor como acionista.

A partida contra o Crystal Palace será realizada no Selhurst Park, casa dos Eagles, com data marcada para o dia 3 de dezembro (sábado). Ainda há a expectativa de um amistoso antes, com o Luton Town, equipe da Championship, a segunda divisão inglesa.

O elenco iniciou sua preparação no CT do Espaço Lonier, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, com atividade comandada pelo técnico Luís Castro.

As datas na Europa fazem parte de um novo modelo do Botafogo pensando em expansão da marca e trazendo de volta as tradições do clube, que realizou excursões de sucesso nas décadas de 1960 e 1970. Estes serão os últimos compromissos do time, que entrará oficialmente de férias no dia 4 de dezembro.