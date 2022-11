Elenco do Botafogo reunido em treino no dia 15 de novembro de 2022 - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/11/2022 13:42

Rio - Após a transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o Botafogo contratou mais de 20 jogadores para a temporada de 2022. Com uma base montada, o Glorioso deverá buscar apenas por reforços pontuais para 2023. As informações são do "GE".

Ao fim da última rodada do Brasileirão, o treinador Luís Castro afirmou que serão em torno de seis novos jogadores. As posições de prioridade são lateral, zaga, meio-campo, ponta direita e para goleiro. Segundo o português, alguns nomes já estão definidos. O meio-campista Marlon Freitas, do Atlético-GO, já é um reforço certo.

"Há mais de um mês que estou pensando nisso. Para mim, o planejamento é fundamental. Os campeonatos se ganham agora", disse o treinador.

Além dos novos atletas, o clube terá o retorno de jogadores lesionados, além de poder contar com aqueles que pouco atuaram em 2022, como Gatito, Rafael, Kayque, Eduardo e Gustavo Sauer. A promoção de jovens da base e do sub-23 ao elenco principal também é uma opção para o Glorioso.