Publicado 18/11/2022 16:01

Rio - O treinador Luís Castro já entregou uma lista de reforços para o Botafogo fortalecer o elenco em 2023. No entanto, de acordo com informações do "Blog do Mansell", do portal "FogãoNet", as lesões sofridas por alguns jogadores que não poderão iniciar a temporada que vem deverão aumentar a lista de reforços para o Glorioso.

As principais lesões são as do goleiro Gatito Fernández e a do meia Eduardo. Os dois jogadores foram peças importantes, mas se machucaram na reta final do Brasileiro. A tendência é que só voltem a jogar com a temporada de 2023 em andamento.

A contusão mais grave é a do goleiro. A expectativa é que o paraguaio fique pelo menos três meses sem jogar, porém, o prazo pode ser ainda maior chegando a seis meses. Já no caso de Eduardo, o meia deverá voltar a ter condições de jogo já em fevereiro.

O elenco alvinegro irá viajar ainda este ano para a Inglaterra, onde participará de um amistoso contra o Crystal Palace, clube que tem John Textor como acionista. Os dirigentes do Botafogo trabalham para fortalecer o elenco que irá buscar novos desafios em 2023.