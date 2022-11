Vítor Severino falou sobre o amistoso contra o Crystal Palace - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 16/11/2022 19:58

Rio - Mesmo com o fim do Campeonato Brasileiro, a temporada do Botafogo ainda não acabou. No começo de dezembro, o Glorioso viajará para a Inglaterra, para realizar um amistoso contra o Crystal Palace, equipe que também é chefiada por John Textor. Em entrevista ao canal "Glorioso Connection", o auxiliar técnico de Luís Castro, Vítor Severino, comentou sobre a importância do duelo em Londres.

"A comissão técnica vai toda. Luís Castro vai comentar a Copa do Mundo, mas vai regressar e fazer esse trabalho. Vai haver um grupo para fazer a viagem, não sei se será o grupo todo por questões burocráticas, logísticas e de planejamento da próxima temporada. A ideia é encarar como um jogo do Campeonato Brasileiro. Não faz sentido ir como se fôssemos turistas. É óbvio que vai ser um contexto atípico, os jogadores vão estar com cinco dias de folga, vamos chegar para fazer o jogo. Se vamos jogar, é para tentar ganhar e sermos profissionais. Vai a comissão técnica e um grupo alargado como se fosse uma relação para um jogo do Brasileiro", disse.

O elenco do Botafogo, que está de folga, se reapresenta na segunda-feira (21), para iniciar sua preparação para o amistoso contra o Crystal Palace. As equipes se enfrentam no dia 3 de dezembro, às 9h30 (horário de Brasília), no Estádio Selhurst Park, em Londres, na Inglaterra.