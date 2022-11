Jeffinho contratou ex-atacante do Fluminense para ser seu treinador de finalizações - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Jeffinho contratou ex-atacante do Fluminense para ser seu treinador de finalizaçõesVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 16/11/2022 17:00

Rio - Uma das joias do Campeonato Brasileiro, o atacante Jeffinho, do Botafogo, contará com uma ajuda especial no seu período de folga. O jogador contratou um técnico de finalizações que é bem conhecido do futebol brasileiro: o ex-atacante Julio Cesar, revelado pelo Fluminense e com passagens por Coritiba e Ceará. A informação é do portal "GE".

Jeffinho não teve muito tempo nas categorias de base do Resende, e, por isto, ainda é considerado um jogador em formação. No Botafogo, o jovem foi contratatado para defender o elenco sub-23, mas se destacou e rapidamente se firmou na equipe profissional.

Julio Cesar auxiliará Jeffinho com trabalhos individuais e específicos para aprimorar as finalizações, uma das principais deficiências do jovem de 22 anos.

O elenco do Botafogo se reapresentará no dia 21 de novembro, no CT Lonier, para se preparar para o amistoso contra o Crystal Palace, equipe inglesa que também foi comprada por John Textor. Os clubes se enfrentam no dia 3 de dezembro, às 9h30 (horário de Brasília), no Estádio Selhurst Park, em Londres, na Inglaterra.