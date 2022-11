Leandro, goleiro, é um dos destaques do Botafogo B - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/11/2022 10:25

Rio - O Botafogo acertou as renovações contratuais de dois jogadores do time B, que disputou o Brasileirão de Aspirantes em 2022. Trata-se do goleiro Leandro e do lateral-esquerdo DG. A informação é do jornalista Matheus Mandy.

Ambos os acordos foram fechados até o fim de março de 2023, para a disputa do Campeonato Carioca, com possibilidade de renovação. A tendência é de que os primeiros jogos da temporada do Glorioso sejam disputados por jovens jogadores, enquanto a diretoria estuda a ideia de o elenco principal realizar amistosos fora do Brasil.

Leandro foi um dos destaques do Botafogo no Brasileirão de Aspirantes, disputado por equipes da categoria sub-23. O goleiro, de 21 anos, foi contratado junto ao Passo Fundo-RS e tem passagens pelas categorias de base de Palmeiras e Cruzeiro, além do time de aspirantes do Bahia.

Já DG foi um dos destaques do Resende na Copa São Paulo de 2022 e ganhou projeção no time principal na última edição do Cariocão. O lateral-esquerdo, que também tem 21 anos, tem contrato de empréstimo e acumula aparições no time principal comandado por Luís Castro no Campeonato Brasileiro.

O Botafogo fará sua estreia no Campeonato Carioca diante do Audax, em casa, com data prevista para 14 ou 15 de janeiro.