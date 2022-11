Botafogo foi derrotado pelo Athletico-PR por 3 a 0 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/11/2022 18:05

Paraná - Não deu, o Botafogo não irá disputar a Libertadores em 2023. Após uma atuação ruim contra o Athletico-PR, na Arena, o clube carioca acabou derrotando por 3 a 0 e não conseguiu a classificação para a principal competição de clubes da América do Sul. As vitórias de São Paulo e Fortaleza acabaram prejudicando o clube carioca.

Com o resultado, o Botafogo encerrou a sua participação no Brasileiro na 11ª colocação. No ano que vem, a equipe carioca irá disputar a Sul-Americana. Com a vitória, o Furacão confirmou a sua classificação para a fase de grupos da Libertadores.

Precisando vencer para não depender dos adversários, o Botafogo começou a partida em Curitiba tentando pressionar o Athletico-PR. Com mais posse de bola, o Glorioso era superior, mas só conseguiu criar uma boa chance aos 13 minutos após finalização forte de Tiquinho Soares.

A partir dos 20 minutos, o Furacão passou a dominar as ações. A melhor chances do donos da casa foi criada por Terans. Aos 33 minutos, o uruguaio se livrou da marcação alvinegra e carimbou a trave de Perri. Ainda antes do intervalo, Vitor Roque, Alex Santana e Vitinho também levaram perigo em finalizações.

O segundo tempo começou com o Athletico-PR ainda em cima e aos seis minutos saiu o gol dos donos da casa. Após cobrança de escanteio, Erick cabeceou e a bola ainda tocou em Adryelson, antes de balançar as redes dos cariocas.

O gol desestruturou o Botafogo e o Athletico-PR marcou duas vezes com Vitor Roque. No primeiro aos 10 minutos, o lance foi anulado, porém, aos 16 minutos valeu. O jovem concluiu a bola para o fundo das redes após bola jogada de Terans.

Com resultado desfavorável, o Botafogo não conseguiu esboçar uma reação. No fim, Erick deu números finais e ampliou ainda mais o placar para o Furacão. A derrota em Curitiba, junto com as vitórias do São Paulo e do Fortaleza acabaram fazendo o Glorioso terminar o Brasileiro fora da zona de classificação para a Libertadores.



FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 3 X 0 BOTAFOGO



Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Arbitragem: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Cartões Amarelos: Erick (CAP), Júnior Santos (BOT)

Cartões Vermelhos: -

Gols: Adryelson (contra), 6/2T (1-0), Vitor Roque, 16/2T (2-0) e Erick, 46/2T (3-0)



ATHLETICO: Bento; Khellven, Matheus Felipe, Thiago Heleno e Abner Vinícius (Pedrinho, 23/2T); Erick, Fernandinho (Bryan García, 41/2T) e Alex Santana; Terans (Rômulo, 41/2T), Vitor Roque (Pablo, 33/2T) e Vitinho (Canobbio, 33/2T). / Treinador: Felipão



BOTAFOGO: Lucas Perri; Daniel Borges (Luis Henrique, 23/2T), Adryelson, Cuesta e Marçal; Patrick de Paula (Matheus Nascimento, 13/2T), Tchê Tchê e Lucas Fernandes; Júnior Santos (Victor Sá, 13/2T), Tiquinho Soares e Jeffinho. / Treinador: Luís Castro