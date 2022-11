John Textor sai em defesa de Luís Castro - Foto: Vitor Silva/Botafogo

John Textor sai em defesa de Luís CastroFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/11/2022 19:30

Rio - Após a derrota para o Athletico-PR, o acionista majoritário do Botafogo, John Textor se manifestou nas redes sociais. O norte-americano admitiu a tristeza pelo resultado que impediu que o clube carioca se classificasse para a Libertadores, mas se disse orgulhoso após o primeiro ano à frente do comando do futebol alvinegro.

"Resultado difícil. Mas muito orgulhoso da nossa luta durante a temporada… Jogadores, staff e co-owners do Botafogo. Nosso primeiro ano juntos foi certamente desafiador. Construiremos sobre essa base, agregaremos qualidade e seguiremos juntos. Obrigado, Botafoguenses, por tudo!", escreveu Textor em seu perfil oficial do Twitter.

Com o resultado negativo em Curitiba, o Botafogo encerrou a sua participação no Brasileiro na 11ª colocação. No ano que vem, a equipe carioca irá disputar a Sul-Americana. Com a vitória, o Furacão confirmou a sua classificação para a fase de grupos da Libertadores.