Lucas Fernandes. Botafogo x Santos pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos. 10 de Novembro de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor_Silva

Publicado 11/11/2022 17:43

O meia Lucas Fernandes, que teve uma atuação de gala contra o Santos, foi um dos temas da entrevista coletiva pós-jogo do técnico Luís Castro, na última quinta-feira. Durante a conversa com os jornalistas no Estádio Nilton Santos, o treinador elogiou o jogador do Botafogo e brincou com o fim do seu jejum de gols.

"Já era hora de fazer gols, já tinha perdido tantos... já também estava na horinha (risos). O Lucas, como sabem, teve um período de lesão, tem sido afetado pelas lesões. Portanto, fez uma temporada um pouco irregular em termos de utilização. É um jogador com qualidades técnicas elevadas, põe em prática e move-se com vontade em campo", disse Castro.

Vale lembrar que Lucas Fernandes chegou ao Botafogo por empréstimo junto ao Portimonense-POR na primeira janela de transferências deste ano. Depois de um começo tímido, ele se adaptou ao Alvinegro e se consolidou como um dos principais nomes da equipe.

Antes do jogo contra o Santos, ele havia disputado 24 partidas pelo Alvinegro Carioca, mas ainda não tinha conseguido balançar as redes adversárias. Isso mudou na última quinta-feira, quando marcou os dois primeiros gols da vitória do Glorioso sobre o Peixe por 3 a 0.