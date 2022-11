John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

John Textor, dono de 90% da SAF do BotafogoVítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 11/11/2022 15:22

John Textor não escondeu a felicidade com a vitória do Botafogo sobre o Santos por 3 a 0, na última quinta-feira. Nas redes sociais, o dono de 90% da SAF alvinegra exaltou jogadores, comissão técnica e os torcedores. Além disso, ele comemorou o fato do time ter conseguido o resultado positivo no último compromisso dentro de casa em 2022.

"Estou muito orgulhoso desse time! Os atletas, a comissão técnica e especialmente os meus co-owners (co-donos, em português, que é como Textor se refere aos tocedores)… tem um sabor muito especial vencer essa última partida, em casa, para vocês! No próximo jogo, vamos estar sempre olhando pra cima!", escreveu Textor.

Estou muito orgulhoso desse time! Os atletas, a comissão técnica e especialmente os meus co-owners… tem um sabor muito especial vencer essa última partida, em casa, para vocês! No próximo jogo, vamos estar sempre olhando pra cima! pic.twitter.com/eGxSZM9pOS — John Textor (@JohnTextor) November 11, 2022