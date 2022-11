Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Rio - Faltando uma rodada para o fim do Brasileiro, o Botafogo entrou no G-8 e só depende de si para garantir uma vaga na Libertadores. A equipe carioca encerrar sua participação na competição no domingo contra o Athletico-PR. Após a vitória sobre o Santos, Luís Castro projetou o duelo com o Furacão.

"Sempre andamos com o carinho da torcida. Isso não nos faltou apo longo da temporada. Estiveram presentes, sentimos o carinho, sentimos a dureza em alguns momentos. Essa dinâmica é como um pai e um filho. O pai gosta muito do filho, mas em alguns momentos é duro com ele. Vamos chegar fortes, como o Athletico-PR vai chegar forte. Em uma final não há favoritos. Vamos disputar de peito aberto, em uma final pode acontecer tudo", afirmou.

Após um período de oscilação, o Botafogo vem em boa fase na reta final da temporada. Luís Castro explicou o que mudou na equipe durante o período de trabalho no Brasileirão.

"Estamos juntos há quatro meses, é um time diferente do que quando tínhamos um mês. Hoje é um time em paz quando defende. Não podemos atacar quando não temos a bola. Se deixarmos a emoção tomar conta, não ficaremos racionais. Hoje é uma equipe mais racional do que era", disse.