Gatito Fernández chegou ao Botafogo em 2017Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/11/2022 17:30

Rio - O torcedor do Botafogo teve uma notícia boa e uma ruim a respeito de Gatito Fernández. A boa é que a negociação do clube carioca com o paraguaio avançou e as partes deverão firmar um acordo de dois anos em breve. A ruim é que a lesão no ombro, que é cirúrgica, irá tirar o arqueiro dos gramados por pelo menos três meses. As informações são do jornalista Thiago Veras, da Tupi.

A operação do paraguaio ainda não foi marcada, mas o jogador deverá ficar sem jogar de três a seis meses. Com isso, o planejamento do clube carioca é de que o goleiro seja titular do Botafogo no Brasileiro do ano que vem.

Gatito Fernández, de 34 anos, chegou ao Botafogo em 2017 e logo se tornou um jogador identificado no clube carioca. Nas temporadas de 2020 e 2021, o paraguaio sofreu com lesões, sendo que no ano passado, ele nem chegou a jogar. Neste ano, o paraguaio entrou em campo em 44 partidas.