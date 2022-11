Botafogo de Luís Castro pode conseguir uma improvável vaga na fase de grupos da Libertadores - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/11/2022 13:35

Com a vitória por 3 a 0 sobre o Santos no Rio, o Botafogo viu sua chance de G-6 subir para 23%, segundo o site 'Infobola', do matemático Tristão Garcia. Se para garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores não depende de si, para disputar a preliminar basta vencer a última rodada para não precisar de outros resultados.



As contas do Botafogo para G-6



Em oitavo lugar com 53 pontos, o Glorioso precisará vencer o confronto direto com o Atheltico-PR, com 55, na Arena da Baixada, e torcer por um tropeço do Atlético-MG na última rodada. O Galo, com 55, enfrentará o Corinthians, fora de casa.



Se os dois resultados acontecerem, o Botafogo ficará com 56 pontos e deixará para trás o Atlético-MG, que se perder ficará com 55 (assim como o Athletico), e se empatar irá para 56, mas perderá no número de vitórias.



Caso o Atlético-MG vença o Corinthians, o Botafogo não terá mais chance de G-6, mas garantirá o G-8 se superar o Athletico-PR.



Para a pré-Libertadores



Se empatar com o Furacão, o Glorioso irá para 54 pontos e terá de torcer por tropeços de América-MG, que tem 52 e enfrentará em casa o rebaixado Atlético-GO, e o Fortaleza, também com 52 e que joga fora contra o Santos. E não será ultrapassado pelo São Paulo, com 51 e com menos vitórias.



Mas se perder para o Athletico-PR, o Botafogo terá de torcer por derrota do América-MG, para não depender de saldo de gols (atualmente está 1 contra 0) ou gols marcados (41 contra 39) caso os mineiros empatem. Também precisará de tropeços do Fortaleza e do São Paulo, que encara o Goiás fora de casa.