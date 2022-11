Darius Lewis marcou o último gol do Botafogo B na vitória sobre o Red Bull Bragantino, por 3 a 0, no Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Darius Lewis marcou o último gol do Botafogo B na vitória sobre o Red Bull Bragantino, por 3 a 0, no Estádio Nilton SantosVitor Silva/Botafogo

Publicado 11/11/2022 14:03

Rio - Nesta sexta-feira (11), no Estádio Nilton Santos, o Botafogo B venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 3 a 0 no último compromisso da equipe na temporada. Os gols foram marcados por Daniel Cruz, JP Bardales de Darius Lewis.

O Botafogo B é uma iniciativa do empresário norte-americano John Textor para captação de novos talentos e desenvolvimento visando aparições no elenco principal do Glorioso, comandado pelo português Luís Castro. O time é comandado por Lucio Flavio, ex-jogador do clube, e já rendeu frutos em 2022.

É o caso do atacante Jeffinho, destaque do elenco que disputa o Campeonato Brasileiro e briga por vaga na Libertadores. Ele chegou no início da temporada para integrar o segundo time, que disputou o Brasileirão de Aspirantes, mas agradou e subiu de prateleira.

O plantel principal do Glorioso deve se preparar para a próxima temporada fora do Brasil e, com isso, o Botafogo B pode iniciar o Campeonato Carioca, como indicou o próprio John Textor, que pretende marcar amistosos com times da Europa e da América do Norte - o primeiro já está marcado e será no dia 3 de dezembro, contra o Crystal Palace, em Londres.

A vitória sobre o Bragantino foi o último amistoso disputado pelo Botafogo B em 2022. Os jovens entrarão de férias e devem se reapresentar no Estádio Nilton Santos na segunda quinzena de dezembro.