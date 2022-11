Rede Globo - Reprodução

Publicado 11/11/2022 10:54

Rio - A TV Globo alterou a grade da programação de domingo para transmitir o jogo entre Athletico-PR e Botafogo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 16h, na Arena da Baixada, e vale vaga na Libertadores.

A partida não estava prevista para ser exibida na Globo porque o Athletico-PR não tem contrato com os canais fechados de transmissão da emissora, o Premiere e o SporTV. Nesse caso, o jogo só ficaria disponível ao pay-per-view do próprio clube paranaense, que é mandante, ou ao canal de streaming do influenciador Casimiro.

Porém, como a Globo tem os direitos do Athletico na TV aberta, ela vai poder exibir o confronto mais importante deste fim de Campeonato Brasileiro pelo menos para o Rio de Janeiro. A emissora adicionou na grade as chamadas para a partida.

Atualmente com 53 pontos, o Botafogo ocupa a oitava colocação na tabela da Série A. Já o Athletico está no sexto lugar, e apenas a dois pontos de vantagem, com 55, a mesma pontuação do sétimo Atlético-MG.