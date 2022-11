Daniel Borges sonha com classificação do Botafogo para a Libertadores - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/11/2022 15:25

Rio - O Botafogo ainda sonha com uma vaga na Libertadores. Após a vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 0, na última segunda-feira (7), no Mineirão, o Alvinegro ganhou confiança para os últimos dois jogos e chega embalado para o duelo contra o Santos, nesta quinta-feira (10), às 20h, no Nilton Santos, pela 37ª rodada do Brasileirão.

Com a vitória sobre o Atlético-MG, o Botafogo encostou no G-8 e diminuiu a diferença para apenas dois pontos. Em 11º lugar com 50, o Alvinegro pode terminar a rodada com 53 em caso de vitória sobre o Santos, e com um lugar entre os oito classificados para a Libertadores de 2023. O lateral Daniel Borges acredita na classificação.

"O Botafogo está voltando para cenário sul-americano, para competição internacional, que é importante para o calendário do ano que vem. Temos mais dois jogos, mais seis pontos em disputa. Ainda sonhamos com Libertadores. Enquanto tiver chances vamos buscar", afirmou.

O lateral-direito é um dos remanescentes do elenco campeão da Série B do Brasileirão em 2021. O jogador viu a mudança no time nesta temporada após John Textor oficializar a compra da SAF e, mesmo assim, ainda se manteve. Titular nos últimos dois jogos, Daniel Borges desconversou sobre o desempenho ruim em casa e conta com o apoio da torcida.

"É um ano de mudança. Chegaram jogadores no meio do ano e isso fez com que a equipe crescesse, além de atingir metas que foram colocadas no início do ano. Contamos com o apoio da torcida, sabemos que o estádio estará lotado. Pode ter certeza que vai ser uma grande noite para nós", finalizou.