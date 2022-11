Torcida do Botafogo deve comparecer em peso para a última partida deste ano no Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/11/2022 14:00 | Atualizado 09/11/2022 14:01

O jogo entre Botafogo e Santos promete uma quantidade significativa de torcedores no Nilton Santos. Em menos de um dia, 20 mil ingressos foram vendidos e três setores já esgotaram.



As vendas já estão disponíveis para o público geral. Não existe mais estradas disponíveis para os setores Norte, Leste Inferior e Leste Superior. Apesar do retrospecto negativo como mandante, o Glorioso precisa de uma vitória para se aproximar do sonho de conseguir uma vaga para Libertadores.

SETOR TRIBUNA

Inteira - R$320

Meia - R$200

CAMISA 7

Glorioso e Alvinegro – R$100 (+1 convidado com desconto)

SETOR LESTE SUPERIOR

Inteira - R$30

Meia - R$15

CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check in +1

Plano Alvinegro – Grátis – Check in +1

Plano Preto – Grátis – Check in +1

Plano Branco – Grátis – Check in +1

SETOR OESTE INFERIOR

Inteira - R$80

Meia - R$40

CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check in

Plano Alvinegro – R$12

Plano Preto – R$30

Plano Branco – R$40

SETOR NORTE

Inteira - R$10

Meia - R$5

CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check in +1

Plano Alvinegro – Grátis – Check in +1

Plano Preto – Grátis – Check in +1

Plano Branco – Grátis – Check in +1

Botafogo e Santos se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h, no Nilton Santos, em partida válida pelo Brasileirão.