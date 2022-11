Tchê TchÊ - Vitor Silva/ Botafogo

Tchê TchÊVitor Silva/ Botafogo

Publicado 09/11/2022 14:31

Rio - Titular do Botafogo, o volante Tchê Tchê vem despertando interesse de alguns clubes que desejam sua contratação para a próxima temporada. No entanto, de acordo com o "blog do Mansell", do portal "FogãoNet", apesar do assédio, o clube carioca está tranquilo em relação a permanência.

Um dos motivos é o contrato do jogador que só se encerra no fim de 2024. Outra questão que deixa o Botafogo sem receio é o fato de Tchê Tchê estar feliz atuando no clube carioca. O volante vem sendo peça fundamental na equipe de Luís Castro, além do projeto da SAF do Glorioso dar tranquilidade financeira ao grupo.

Com passagens por clubes importantes como Palmeiras, São Paulo e Atlético-MG, Tchê Tchê chegou ao Botafogo para a disputa do Brasileiro. Em 29 jogos, o jogador fez um gol e não deu nenhuma assistência pelo Glorioso.