Victor Sá marcou o primeiro gol do Botafogo na vitória sobre o Atlético-MG - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 08/11/2022 17:36

Rio - Em partida que fechou a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo visitou o Atlético-MG e conseguiu mais uma vitória fora de casa, vencendo o duelo por 2 a 0. Autor de um golaço, o primeiro do jogo, Victor Sá celebrou o gol marcado e a importante vitória diante do clube mineiro, e falou sobre a força do elenco.

"Estou muito feliz pelo gol marcado. Tive a felicidade de acertar um belo chute e poder ajudar o Botafogo a conquistar a vitória. Esses três pontos são muito importantes para a sequência do campeonato. Estamos na reta final, então essa vitória traz um gás extra para esses últimos jogos. Temos um time muito qualificado e uma vitória como essa só confirma isso", disse.

Com a vitória diante do Atlético, o Botafogo segue firme buscando por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. O Alvinegro soma 50 pontos e, atualmente, ocupa a 10ª colocação na tabela. Victor Sá falou sobre a busca por uma vaga na Libertadores.

"Esse é o nosso principal objetivo nessa reta final de competição. Sabemos que não será fácil, temos dois jogos difíceis pela frente, contra adversários qualificados e que vão nos trazer dificuldades. Mas, sabemos da força do nosso elenco e vamos seguir em busca desse objetivo. A Libertadores é a maior competição da América do Sul e será importante para o Botafogo disputar esse campeonato na próxima temporada", concluiu o atacante.