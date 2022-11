Luís Castro terá tempo maior de preparação até próximo jogo do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 08/11/2022 15:15

Depois de Gatito Marçal , o Botafogo ganhou mais um desfalque para o jogo contra o Santos. Isso porque o atacante Victor Sá recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Atlético-MG, na última segunda-feira, e precisará cumprir suspensão automática na próxima rodada.

A punição dada a Victor Sá aconteceu por causa de uma falta, já aos 50 minutos da etapa complementar - naquele momento, o Alvinegro vencia o Galo pelo placar 2 a 0. Na súmula, o árbitro Leandro Pedro Vuaden (RS) justificou a aplicação do cartão amarelo da seguinte forma: "Por dar uma entrada contra seu adversário de maneira temerária na disputa pela bola".

DEMAIS DESFALQUES

Como já dito acima, Gatito e Marçal também estão fora do confronto da próxima rodada. O goleiro sofreu uma luxação no ombro esquerdo ainda no primeiro tempo da partida contra o Atlético-MG, precisou ser substituído e não deve mais atuar nesta temporada. Já o lateral-esquerdo, assim como Victor Sá, recebeu o terceiro cartão amarelo e precisará cumprir suspensão automática.

No Departamento Médico, segundo a última atualização do Botafogo, Breno, Danilo Barbosa, Eduardo e Kayque estão em tratamento. Já Lucas Mezenga avançou para a fase de transição.

AGENDA

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira, às 20h, para enfrentar o Santos no Nilton Santos. O jogo é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.