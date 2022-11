Victor Sa Atletico MG x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Mineirao. 07 de Novembro de 2022, Minas Gerais, MG, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor Silva/Botafogo

Victor Sa Atletico MG x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Mineirao. 07 de Novembro de 2022, Minas Gerais, MG, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/11/2022 22:04

O Botafogo conquistou um resultado importante para seguir vivo na briga por uma vaga na Libertadores. Nesta segunda-feira, o Glorioso bateu o Atlético-MG por 2 a 0, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. Já na reta final do segundo tempo, Victor Sá e Tiquinho Soares marcaram os gols que garantiram a vitória para o time de Luís Castro.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 50 pontos e saltou para a décima colocação do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o Alvinegro Carioca está a apenas dois pontos de distância do G8.

Agora, ambas as equipes viram a chave para a 37ª rodada do Brasileirão. O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira, às 20h, para enfrentar o Santos no Estádio Nilton Santos. Já o Atlético-MG recebe o Cuiabá no mesmo dia e horário, mas no Mineirão.

O JOGO

A partida começou equilibrada no Mineirão, mas o Botafogo viu o Atlético-MG crescer de produção e ditar o ritmo do confronto a partir dos dez minutos. Nesse cenário, o time da casa trouxe muito perigo à meta do Glorioso. Aos 11, Vargas até abriu o placar de cabeça depois de um cruzamento de Dodô. No entanto, o lateral do Galo estava um pouco à frente de Daniel Borges, e o impedimento foi marcado.

Na sequência, aos 16, Gatito saiu esquisito do gol, ficou no chão após um corte de Zaracho, mas o meia pegou mal e mandou para fora. Neste lance, Gatito levou a pior: sentiu dores no ombro e precisou ser substituído por Lucas Perri.

O Atlético-MG manteve essa imposição sobre o Botafogo até o fim do primeiro tempo, mas pecou na pontaria. A partida também ficou muito física, o que gerou mais faltas e reclamações dos jogadores de ambas as equipes.

No segundo tempo, o cenário foi semelhante ao que aconteceu na etapa inicial. O duelo começou equilibrado, com boas chances para ambas as equipes, mas o Botafogo novamente sofreu e viu o Atlético-MG dominar.

Assim, o Botafogo só não saiu atrás no placar porque Lucas Perri e a trave salvaram o Botafogo. Aos 12, Jair descolou um ótimo lançamento para Keno, que ficou cara a cara com o goleiro. Na batida, Lucas Perri deu um leve toque na bola, e ela bateu na trave.

Entretanto, Luís Castro mexeu no time, o Alvinegro melhorou e a máxima "quem não faz, leva" apareceu no Mineirão. Aos 30 minutos, Luis Henrique puxou contra-ataque pelo lado esquerdo e acionou Tiquinho Soares. O camisa 9 levantou a cabeça e cruzou rasteiro para trás. Victor Sá apareceu livre na área para encher o pé e estufar as redes do Atlético.

Pouco tempo depois, o Glorioso matou o jogo. Aos 39, Lucas Fernandes levou a melhor na disputa com Allan e cruzou na medida para Tiquinho Soares. O centroavante cabeceou como manda o manual e balançou as redes do Galo.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Botafogo



Data e Hora: 07/11/2022, às 20h

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)



Cartões amarelos: Réver e Allan (CAM) / Marçal, Patrick de Paula, Lucas Perri e Gabriel Pires (BOT)

Cartões vermelhos:

Gols:

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Mariano, Jemerson, Réver e Dodô (Rubens, 35'/2ºT); Allan, Jair (Caleb 35'/2ºT), Zaracho (Yan, 27'/2ºT) e Nacho Fernández (Ademir, 21'/2ºT); Keno (Pavon, 21'/2ºT) e Vargas.

BOTAFOGO (Técnico: Luís Castro)

Gatito (Lucas Perri, 18'/1ºT); Daniel Borges, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Patrick de Paula (Lucas Fernandes, Intervalo), Tchê Tchê e Gabriel Pires; Júnior Santos (Victor Sá, 16'/2ºT), Jeffinho (Luís Henrique, 16'/2ºT) e Tiquinho Soares (Matheus Nascimento, 45'/2ºT).