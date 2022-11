Botafogo de Luís Castro tem jogo que pode definir se seguirá na briga pelo G-8 do Brasileirão - Vitor Silva/Botafogo

Botafogo de Luís Castro tem jogo que pode definir se seguirá na briga pelo G-8 do BrasileirãoVitor Silva/Botafogo

Publicado 07/11/2022 12:18

O sonho de terminar no G-8 e conquistar uma vaga na pré-Libertadores segue possível com os resultados da 36º rodada do Brasileirão, mas o Botafogo precisa vencer o Atlético-MG nesta segunda-feira, às 20h, no Mineirão.



Adversários tropeçam



Se conseguir um resultado positivo logo mais, o Glorioso ficará a apenas dois pontos do G-8.



Isso será possível graças aos tropeços de São Paulo e Fortaleza. Os paulistas perderam por 3 a 1 para o Fluminense, fora de casa, e seguem com 51 pontos, enquanto os cearenses empataram no Castelão em 1 a 1 com o Atlético-GO, e ficaram com 49.



Botafogo pode ficar a dois pontos do G-8



Se vencer o Atlético-MG, o Botafogo só ganhará uma posição na rodada, subindo para o 10º lugar com 50 pontos. Entretanto, manterá o adversário em oitavo, com 52.



A rodada só não foi perfeita porque o América-MG goleou o Bragantino por 4 a 1, em casa, e subiu para o sétimo lugar, com 52 pontos.