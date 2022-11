Matheus Nascimento - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 05/11/2022 11:30 | Atualizado 05/11/2022 11:31

Rio - A temporada de 2022 foi de amadurecimento para Matheus Nascimento. Considerado a principal joia da base alvinegra, o atacante teve momentos de oscilação e não conseguiu emplacar um grande futebol a ponto de ser peça fundamental no profissional. De contrato renovado, o jovem, de 18 anos, espera brilhar com a camisa do Botafogo a partir do ano que vem.

Com a contratação de Tiquinho Soares, que chegou ao Glorioso no segundo semestre, o jovem tem um espelho a seguir na profissão. Presente em seleções de base, Matheus Nascimento ainda não conseguiu desabrochar no profissional, mas o convívio e a experiência ao lado de uma grande referência na posição de centroavante, como Tiquinho pode ajudar o jovem na próxima temporada.

Matheus Nascimento renovou recentemente seu contrato com o Botafogo até o fim de 2025. Ele recebeu uma valorização salarial e posou ao lado de John Textor na assinatura do novo vínculo. Tais atitudes demonstram a confiança que o clube carioca tem de que o atacante irá viver em breve grandes momentos pelo Botafogo.

Apesar de não ter brilhado ainda, o atacante viveu em 2022 a sua melhor temporada como profissional pelo Botafogo. Ele entrou em campo em 35 partidas, fez sete gols e deu uma assistência. Os números foram bem superiores aos de 2020 e 2021, quando ainda menor de idade, Matheus Nascimento recebeu oportunidades.