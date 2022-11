Jeffinho ao lado de Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 05/11/2022 17:00

Rio - O atacante Jeffinho, de 22 anos, foi uma das maiores surpresas do Botafogo na temporada. Contratado junto ao Resende para fazer parte do time B do clube carioca, o jovem se tornou um dos destaques do elenco alvinegro. O bom momento do jogador tem feito o Glorioso projetar que sua venda se transforme na maior da história do Alvinegro. As informações são do portal "LANCENET".

Até o momento, a maior venda que o clube já fez foi do atacante Luis Henrique. Em 2020, o Glorioso negociou o atacante ao Olympique de Marselha por 8 milhões de euros - o clube carioca embolsou 3,9 milhões (R$ 25 milhões, na cotação daquele ano) da quantia à época. O jovem retorno ao Botafogo por empréstimo neste ano, mas pouco jogou.

Olheiros de clubes europeus foram recentemente a jogos do Botafogo no Estádio Nilton Santos para observar Jeffinho de perto, porém, não aconteceu nenhuma proposta oficial. Em breve, o jovem irá junto do elenco para a Inglaterra para o amistoso com o Crystal Palace. O jogo poderá contar com a presença de representantes de clubes europeus.

Em entrevista coletiva na última sexta-feira, Jeffinho falou sobre a evolução que vem tendo no Botafogo e elogiou o treinador Luis Castro. "Para mim está sendo muito importante. Eu sou atacante, lógico que eu penso em atacar, mas futebol não é só isso. Então, ele põe foco na minha cabeça que eu tenho que recompor linha, voltar para marcar. Está sendo bom para mim porque está me ajudando a crescer como jogador e como pessoa também", disse.

Jeffinho foi contratado inicialmente para o time sub-23 após se destacar no Campeonato Carioca. Com as seguidas lesões no setor ofensivo, recebeu uma chance na equipe principal, aproveitou e não saiu mais. O Alvinegro o adquiriu em definitivo por cerca de R$ 1,5 milhão em agosto com um contrato válido por três anos e meio.