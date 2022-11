Jeffinho é um dos destaques do Botafogo na temporada - Vítor Silva/Botafogo

Jeffinho é um dos destaques do Botafogo na temporada Vítor Silva/Botafogo

Publicado 04/11/2022 18:09

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, o atacante Jeffinho falou sobre a importância do técnico Luís Castro para a sua carreira. Nesse sentido, o camisa 47 lembrou dos toques e orientações que recebe do português para também ajudar o time na marcação. Assim, ele destacou que o trabalho do treinador tem lhe ajudado a crescer tanto como jogador quanto como pessoa.

"Para mim está sendo muito importante. Eu sou atacante, penso em atacar, mas futebol não é só atacar. Então ele dá uns toques na minha cabeça que eu tenho que recompor linha, voltar para marcar. Isso está sendo bom para mim porque está me ajudando a crescer como jogador e como pessoa também", disse Jeffinho.

Vale lembrar que Jeffinho chegou ao Botafogo neste ano por empréstimo junto ao Resende para a equipe sub-23. Contudo, por causa do alto número de desfalques no ataque, ele ganhou oportunidade no time profissional, aproveitou e hoje é um dos principais nomes do Alvinegro. Não por acaso, a diretoria acertou a compra em definitivo do atacante em agosto e estendeu seu contrato até 2025.

"Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo na minha vida. Vim para jogar no sub 23, era meu último ano, estava bem chateado, não sabia nem se o Brasileiro ia acontecer. Mas Deus sabe o que faz, vim para cá e graças a Deus estou jogando muito bem. Graças aos meus companheiros também, que têm me ajudado bastante, a comissão vem me ajudando bastante e dando essa confiança. Estou muito feliz, espero que possa ganhar esse prêmio (de Revelação do campeonato) e que ano que vem seja um ano muito gratificante para mim", contou o atacante.

Em tempo: com Jeffinho, o Alvinegro já iniciou a preparação para a 36ª rodada do Brasileirão. O Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h, para enfrentar o Atlético-MG no Mineirão.