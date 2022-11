John Textor busca reforços - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/11/2022 09:30 | Atualizado 04/11/2022 09:30

Rio - A temporada ainda não acabou, mas o Botafogo já iniciou o planejamento para o ano que vem. De acordo com o portal "LANCE", o clube carioca deseja realmente iniciar a disputa Carioca do ano que vem com uma equipe B e John Textor deverá ter uma reunião com a Ferj para comunicar sua decisão.

O presidente da entidade, Rubens Lopes, falou recentemente em entrevista ao "Canal do TF" que duvidava que o Botafogo iria disputar o Estadual com a equipe B, como havia prometido John Textor.

"Primeiro, eu acho que ele não foi para o Botafogo para brincar. Segundo, nunca vi ninguém serrar o galho da árvore em que está sentado. Terceiro, ele tem uma marca a zelar. Eu acho muito difícil, até de explicar, que alguém pegue a marca Botafogo e exponha ao ridículo de entrar em competição em que já foi protagonista, foi campeão em 2018, e querer colocar essa marca, essa instituição junto com as de pequeno porte", afirmou Rubinho.

Após o fim do Brasileiro, o elenco alvinegro terá folga geral apenas dos dias 16 a 20 de novembro. O restante do período será de preparação para o amistoso com o Crystal Palace, no dia 3 de dezembro, em Londres. As férias se iniciam em 5 de dezembro.



O Glorioso irá se reapresentar na primeira semana de janeiro e disputará o início do Campeonato Carioca com time B. A competição começa no dia 15 de janeiro. Além disso, haverá jogadores que terão “programação especial”, com pré-temporada mais extensa, de acordo com as partes física e médica de cada um.