Botafogo enfrentará o Crystal Palace em jogo amistoso - Foto: Divulgação/Botafogo

Publicado 03/11/2022 18:34

A histórica tradição do Botafogo de fazer excursões está de volta. Nesta quinta-feira, o Alvinegro informou que fará um jogo amistoso contra o Crystal Palace no Selhurst Park, em Londres, no dia 03 de dezembro, às 9h30 (de Brasília).

“Sou muito grato aos nossos parceiros do Crystal Palace por nos darem a oportunidade de compartilhar um pouco do Brasil com os amantes do futebol no Reino Unido”, comemorou John Textor, ao site oficial do Botafogo.

Textor também é acionista do Crystal Palace. Não por acaso, em nota oficial, o Glorioso chama o time do sul de Londres de "irmão". Desde que o norte-americano comprou 90% da SAF do Botafogo, cabe destacar, há boa interação entre os fãs das duas equipes nas redes sociais.

“Os torcedores do Palace foram muito gentis em acompanhar a reconstrução do Botafogo no Brasil e será ótimo para nossos jogadores e funcionários conhecê-los de perto. Jogadores veteranos do Botafogo poderão jogar novamente contra velhos amigos, enquanto nossos jogadores mais jovens terão a chance de mostrar suas habilidades enquanto treinam na academia Crystal Palace e jogam no Selhurst Park. Não poderíamos estar mais gratos pela colaboração”, disse Textor.

O Crystal Palace foi fundado em 1861 e disputa a Premier League, que é a primeira divisão do Campeonato Inglês. Atualmente, o time é treinador por Patrick Vieira, campeão do mundo como jogador pela França em 1998.

Já em Londres, o clube inglês irá oferecer as instalações das categorias de base para treino do Botafogo. Abaixo, confira a programação do Alvinegro:

14 e 15/11: Treino

16 a 20/11: Folga geral

21/11: Reapresentação geral

3/12: Crystal Palace x Botafogo (Selhurst Park)

4/12: Retorno para o Rio

5/12: Férias

Em tempo: outras informações da jornada do Botafogo e também sobre a transmissão serão reveladas ao longo das próximas semanas.