Deyverson marcou o segundo gol da vitória do Cuiabá contra o Botafogo - AssCom Dourado

Deyverson marcou o segundo gol da vitória do Cuiabá contra o BotafogoAssCom Dourado

Publicado 01/11/2022 21:00

Rio - O Botafogo segue decepcionando quando atua diante de sua torcida no seu estádio. O Alvinegro recebeu o Cuiabá, que luta contra o rebaixamento, tentando ganhar mais tração na luta por uma vaga na Libertadores. No entanto, a equipe de Luís Castro perdeu uma enxurrada de gols e acabou sendo derrotada por 2 a 0.

O Glorioso teve um primeiro tempo satisfatório, mas desleixado na concretização. A equipe criou diversas oportunidades diante de um acuado adversário, mas pecou severamente na hora de concluir as jogadas. Tiquinho Soares, artilheiro da equipe, perdeu um gol incrível no início do jogo.

O Cuiabá, por outro lado, veio ao Rio de Janeiro com o propósito de jogar no contra-ataque explorando a necessidade do clube carioca em conseguir um resultado. E se o Botafogo não teve a competência necessária para concluir as jogadas, não podemos dizer o mesmo sobre a equipe cuiabana.

Na única oportunidade do Cuiabá no primeiro tempo, Deyverson puxa o contra-ataque e aciona o veloz Jonathan Cafu, que explora a ponta direita e cruza na área. André Luís, de peixinho, não perdoa e estufa as redes de Gatito Fernández para abrir o placar no Estádio Nilton Santos.

Disposto a buscar o prejuízo, o Botafogo voltou com tudo para o segundo tempo, mas logo tomou um balde de água fria na cabeça. Aos seis minutos, Rafael Gava cobrou o escanteio e achou Deyverson na primeira trave, que desviou para fazer o segundo do Cuiabá.

O segundo gol foi o suficiente para colocar um fim na boa atuação alvinegra. Nervoso e pressionado pela torcida, que perdeu toda a paciência com o resultado, o Botafogo cometeu sucessivos erros ao longo da segunda etapa. Luís Castro mexeu na equipe e buscou uma alternativa, mas os inúmeros erros individuais pesaram e o Glorioso não conseguiu esboçar uma reação.

O resultado mantém o Botafogo com 47 pontos na décima colocação da tabela. Enquanto isso, o Cuiabá respira na tabela e chega aos 37 pontos, saltando para a 15° colocação e abrindo três pontos de vantagem ao Ceará, primeiro clube na zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Cuiabá

Data e Hora: 01/11/2022, às 19h00

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima

Cartões amarelos: Luís Henrique (BOT); Joaquim (CUI)

Cartões vermelhos: -

Gols: André Luís (1-0) (40'/1°T), Deyverson (2-0) (6'/2°T)

BOTAFOGO (Técnico: Luís Castro)

Gatito Fernández; Daniel Borges (Rafael), Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires (Jacob Montes), Victor Sá (Lucas Fernandes); Júnior Santos (Matheus Nascimento), Tiquinho Soares e Jeffinho (Luís Henrique).

CUIABÁ (Técnico: Antônio Oliveira)

Walter; Joaquim, Marllon e Alan Empereur; Marcão Silva, Rafael Gava (Camilo), Pepê (Denílson) e Igor Cariús; Jonathan Cafu (João Lucas), Deyverson (Rodriguinho) e André Luís (Felipe Marques).