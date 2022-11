Chay está emprestado ao Cruzeiro - Foto: Marco Ferraz/Cruzeiro

Publicado 01/11/2022 12:00

Rio - O meia-atacante Chay retornará ao Botafogo em 2023. De acordo com site mineiro “Superesportes”, o Cruzeiro já decidiu que não irá exercer o direito de compra de jogador, que estava emprestado ao clube mineiro desde julho.



Pelo contrato, o Cruzeiro teria direito de adquirir 50% dos direitos econômicos de Chay por R$ 2,5 milhões. No entanto, o jogador foi pouco aproveitado em sua passagem pela Raposa e atuou em apenas seis jogos, com uma assistência. Sem cair nas graças do técnico Paulo Pezzolano, ele costumava ficar até mesmo fora da lista de relacionados para as partidas. A questão física do atleta também pesou.



Chay foi peça fundamental do Botafogo na conquista da Série B em 2021, mas perdeu espaço com a chegada de reforços neste ano. Seu contrato com o Glorioso vai até o fim de 2024.