Luís Castro - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/10/2022 12:00

Rio - A conquista da Libertadores pelo Flamengo fez com que a tabela do Brasileiro abrisse mais uma vaga para a disputa da competição no ano que vem. No momento, o São Paulo, que ocupa a oitava colocação está se classificando para o torneio. Com isso, o Botafogo está a apenas três pontos de uma posição que o qualificaria para disputar o torneio.

Atualmente, o Glorioso está em décimo lugar. Entre ele e o São Paulo aparece o Fortaleza, que tem um ponto a mais que o clube carioca. Ainda faltam quatro partidas para o final da competição. Na próxima rodada, o Fortaleza tem duelo complicado contra o Palmeiras, em jogo que pode valer o título para o Verdão, enquanto o Tricolor Paulista recebe o Atlético-MG, rival direto na disputa por uma vaga na Libertadores.

O Botafogo encara o Cuiabá, no Nilton Santos. Posteriormente, o clube carioca terá o Atlético-MG, em Belo Horizonte, em uma partida contra um rival direto pela vaga, depois recebe o Santos e encerra sua participação no Brasileiro contra o Athletico-PR, em Curitiba.