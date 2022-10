Junior Santos. Avai x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio da Ressacada. 06 de Outubro de 2022, Florianopolis, SC, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/10/2022 15:41

Júnior Santos vem sendo titular e participado do bom momento recente do Botafogo. E com o fim da temporada se aproximando, as conversas sobre continuidade ou não são naturais. O atacante de 28 anos está emprestado pelo Sanfrecce Hiroshima, do Japão, até dezembro, e diz querer seguir no Glorioso. Mas deixa para os representantes avaliarem o futuro, por ora.



"Estou muito feliz. Conversei com meu empresário para ele conduzir as coisas com o clube. Não me falar nada por enquanto como estão sendo as conversas porque eu quero focar nesses últimos jogos. Meu foco tem sido esse. Quando eu vou dormir, quando eu acordo, nos treinos... eu quero dar meu 100% nos treinos e nos jogos para conseguir os objetivos do Botafogo e ficar com a cabeça boa no meu objetivo pessoal, que é fazer grandes jogos e deixar a diretoria, meus empresários e os clubes decidirem isso", despistou, antes de concluir:



"Gostaria, sim, de ficar. Mas meu foco principal tem sido nos jogos. Levar o Botafogo o mais longe que conseguirmos, com toda a equipe!", cravou.

Júnior Santos participou do treino do Glorioso neste sábado. O próximo jogo da equipe é contra o Cuiabá, na terça-feira.