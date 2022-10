Júnior Santos possui contrato com o Botafogo até o final deste ano - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Rio - Com contrato de empréstimo apenas até o final do ano com o Botafogo, o atacante Júnior Santos deve ter uma reunião com a diretoria do Glorioso em breve. O jogador, que pertence ao Sanfrecce Hiroshima, do Japão, tem sido uma das opções de Luís Castro, e pode renovar o seu vínculo com o clube. Em entrevista ao portal "GE", o empresário do jogador, Edivaldo Ferraz, revelou ter recebido propostas de outras equipes, mas que a preferência é total do Botafogo.

"Estou recebendo consultas do Brasil e do exterior, mas a preferência é do Botafogo. Júnior está em um bom momento junto com a equipe e quero deixá-lo focado nos treinos e nos jogos decisivos dessa reta final. Em breve, com certeza, deveremos agendar uma reunião com a diretoria para falarmos dessa situação", destacou.

Júnior Santos possui contrato com a equipe japonesa até o final de 2023. Internamente, um novo empréstimo do atacante para o Botafogo, é visto como pouco provável. O Glorioso ainda pode utilizar a opção de compra, que está avaliada em cerca de R$ 20 milhões.

Cria da base do Osvaldo-SP, Júnior Santos se destacou bastante no futebol japonês, antes de acertar com o Botafogo. Nesta temporada, o jogador entrou em campo em 43 jogos, sendo a grande maioria pelo Sanfrecce Hiroshima. Pelo Botafogo, Júnior disputou 11 partidas, marcou um gol e deu uma assistência, obtendo uma média de 71 minutos em campo por partida disputada.