A Botafogo TV transmitirá jogos do RWD Molenbeek - Foto: Divulgação/Botafogo

Publicado 29/10/2022 13:47

Os laços entre os clubes da Eagle Football, liderada por John Textor, ficou ainda mais forte. Isso porque, neste sábado, o Botafogo informou que passará ao vivo os jogos do RWD Molenbeek, válidos pela segunda divisão do Campeonato Belga, na Botafogo TV.

A novidade, inclusive, começará já neste fim de semana. No domingo, a Botafogo TV transmitirá a partida contra o Lierse K, que acontece às 12h (de Brasília), no Stade Edmond Machtens.

"É muito legal ver essa iniciativa dos clubes, um movimento totalmente orgânico entre eles. Tanto o Botafogo quanto o RWDM estão animados com essa parceria, e vejo os torcedores felizes com a nova família. É algo a se comemorar e fico animado ao imaginar até onde isso pode evoluir", disse John Textor, ao site oficial do Botafogo.



“A ideia de que clubes e torcidas vivam uma rede colaborativa para ajudar uns aos outros é algo que devemos comemorar. Meu projeto para o futebol é criar um ecossistema multiclubes de primeira linha que se beneficiem do compartilhamento de um relacionamento global. Essa transmissão, embora seja algo tecnicamente simples, é um movimento muito interessante nesse conceito que mencionei”, completou.

Em nota, o clube informou que, como é marca da Botafogo TV, as transmissões são totalmente alvinegras. O pré-jogo está marcado para começar às 11h30.