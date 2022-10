Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 29/10/2022 13:08

O Botafogo pode contar com dois reforços para a partida contra o Cuiabá. Isso porque Saravia e Lucas Fernandes estiveram em campo com o restante do grupo durante o treino deste sábado, no Espaço Lonier. A informação é do canal "Opinião Fogo Play".

Vale lembrar que, por conta de problema físico, Saravia não é relacionado desde a vitória sobre o Avaí, que aconteceu no dia 06 de outubro. Já Lucas Fernandes, também por lesão, está fora da lista de relacionados desde o dia 09, quando o Alvinegro venceu o São Paulo.

Na última quarta-feira, o Botafogo já havia divulgado que os dois tinham avançado para a fase final de transição. Saravia ainda briga pela titularidade junto com Daniel Borges e Rafael, enquanto Lucas Fernandes era o titular absoluto do meio-campo antes da lesão.

Por outro lado, cabe destacar que o atacante Tiquinho Soares realizou apenas trabalhos internos no CT. Entretanto, ainda não é possível dizer se o centroavante preocupa ou não para enfrentar o Dourado.

Em tempo: Botafogo e Cuiabá se enfrentam na próxima terça-feira, às 19h, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 35ª rodada do Brasileirão.