Tiquinho Soares em treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 31/10/2022 18:26

Rio - Tiquinho Soares não deve ser problema para o Botafogo na partida desta terça, contra o Cuiabá, no Estádio Nilton Santos. Após não ir a campo no sábado, o atacante treinou normalmente com bola nesta segunda-feira, no CT do Espaço Lonier.

Aí tem qualidade, hein #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/8EH4TvxRPW — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 31, 2022 Em imagens do treino desta segunda divulgadas pelo Botafogo, Tiquinho aparece participando normalmente da atividade com bola no gramado. Além disso, o clube também divulgou um vídeo que mostra o camisa 9 trocando passes com Gabriel Pires.

O Botafogo deve divulgar em breve a lista de relacionados para o duelo. A expectativa é pelas voltas de Gustavo Sauer, Lucas Fernandes e Saravia.