Marçal e Tiquinho são destaques do Botafogo na luta por uma vaga no G-8 do BrasileirãoVitor Silva / Botafogo

Publicado 31/10/2022 11:43

A Libertadores ficou mais próxima com o G-8 do Brasileirão, e o Botafogo já pode entrar na zona de classificação nesta terça-feira (1). Para isso, precisa vencer o Cuiabá às 19h no Nilton Santos, e torcer por uma derrota do São Paulo para o Atlético-MG, no Morumbi.

Além da combinação de resultados, o Glorioso também precisará mostrar melhor desempenho em casa e conseguir a segunda vitória seguida no Nilton Santos, algo que ainda não aconteceu neste Brasileirão.



Com apenas 19 pontos somados de 51 possíveis como mandante, o duelo contra o Cuiabá será a última oportunidade de o Botafogo fazer uma sequência positiva em casa na competição, já que tem mais dois jogos em seu estádio em 2022.



Se no Brasileirão está difícil, a última vez que o Glorioso conseguiu duas vitórias seguidas em casa na temporada foi em 15 de maio, quando venceu o Fortaleza por 3 a 1 pelo Brasileirão, dias depois de bater o Ceilândia por 3 a 0 pela Copa do Brasil.



E a melhor sequência em 2022 foi nos primeiros jogos, no Estadual, quando conseguiu quatro vitórias, sobre Bangu, Madureira, Nova Iguaçu e Resende.