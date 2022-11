Eduardo só volta aos gramados em 2023 - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 01/11/2022 18:20

Com uma lesão grave no músculo posterior da coxa esquerda, Eduardo passou por cirurgia nesta terça-feira (1). Em comunicado, o Botafogo também informou que o procedimento foi um sucesso e "o meia iniciará nos próximos dias a recuperação visando à próxima temporada".

O técnico Luís Castro já havia informado que a lesão era grave e Eduardo não jogaria mais nesta temporada. Ele retorna em 2023, mas o clube não informou o tempo de recuperação.

Nome importante no atual time de Castro, Eduardo se machucou no clássico com o Fluminense, no Maracanã, no dia 23 de outubro. Com a grave lesão na coxa esquerda, o meia termina a temporada de 2022 com 14 jogos pelo Botafogo.

Eduardo faz parte da última leva de contratações da SAF e estreou em julho, após passagem pela Arábia Saudita. Ele tem três gols e uma assistência neste início pelo Glorioso.