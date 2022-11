Botafogo perdeu para o Cuiabá por 2 a 0 no primeiro turno - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 01/11/2022 18:03

Rio - O Botafogo busca uma vitória em cima do Cuiabá pelo Brasileirão, nesta terça-feira, para sonhar com uma vaga para Libertadores no fim do ano. Apesar do retrospecto negativo como mandante, existe um fator do adversário que pode ser positivo para os alvinegros.



O Cuiabá não vence como visitante nesta edição da competição há nove jogos. Dos 17 confrontos realizados fora de casa, os auriverdes obtiveram três vitórias, três empates e 11 derrotas.

JOGOS DO CUIABÁ COMO VISITANTE NESTE BRASILEIRÃO



Fortaleza 0 x 1 Cuiabá

Juventude 0 x 1 Cuiabá

Santos 4 x 1 Cuiabá

São Paulo 2 x 1 Cuiabá

América-MG 2 x 1 Cuiabá

Flamengo 2 x 0 Cuiabá

Goiás 1 x 0 Cuiabá

Avaí 1 x 2 Cuiabá

Palmeiras 1 x 0 Cuiabá

Coritiba 1 x 0 Cuiabá

Fluminense 1 x 0 Cuiabá

Atlético-GO 1 x 1 Cuiabá

Internacional 1 x 0 Cuiabá

Athletico-PR 2 x 2 Cuiabá

Corinthians 2 x 0 Cuiabá

RB Bragantino 2 x 1 Cuiabá

Ceará 1 x 1 Cuiabá

Embora exista um retrospecto desfavorável do adversário como visitante, os alvinegros buscam alcançar uma marca inédita nesta noite. O time de Luís Castro pode vencer dois jogos consecutivos dentro de casa pela primeira vez na competição.



Lucas Fernandes e Saravia, que vinham se recuperando de lesões, treinaram nos últimos dias e podem retornar aos gramados nesta noite. Vale lembrar que Eduardo sofreu um agravo no músculo posterior da coxa esquerda e não atua mais nesta temporada.



Botafogo e Cuiabá se enfrentam nesta terça-feira, às 19h, no Nilton Santos, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.