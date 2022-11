Sérgio Manoel é campeão brasileiro de 1995 pelo Botafogo - Reprodução / Instagram de Sérgio Manoel

Publicado 01/11/2022 12:49

Campeão brasileiro em 1995 e torcedor do Botafogo, Sérgio Manoel está confiante com a nova fase sob o comando de Jhon Textor. O ex-jogador avalia que que a nova filosofia com a chegada da SAF traz de volta ao Glorioso e aos jogadores o pensamento vencedor de um clube grande, o que não vinha acontecendo nos últimos anos.



"O Botafogo não pode ser um time considerado mediano, como vinha se portando. O cara que não entende que é para ser campeão, não pode jogar no Botafogo. O torcedor tem sede disso. Eu vivia isso no clube, você sai na rua e o torcedor fala. Gostaria de um dia ir no vestiário e falar com eles. Eu estou sofrendo, sou torcedor, não jogo. Espero que tenhamos uma retomada de Botafogo, que volte a suas tradições, porque por um tempo se apequenou", avaliou Sérgio Manoel, em entrevista ao canal de Youtube 'Resenha com TF'.



O ex-jogador também contou que esteve perto de jogar pelo Flamengo em 1998, mas que deu um jeito de voltar ao Botafogo.



"Eu fui para a Seleção, para a Copa Ouro e o Kleber Leite (dirigente do Flamengo) era o chefe da delegação. Eles buscavam um 10 e ele me abordou. Para não dizer não de cara, pedi dois dias para consultar. Falei com (o empresário) Pedrinho Vicençote, perguntei se tinha chance de voltar ao Botafogo. Qual o plano? Ligar para o Botafogo e dizer que estou indo para o Flamengo. Os caras morderam a isca. Financeiramente ia ganhar três vezes mais lá. Já voltei sendo campeão (do Torneio Rio-São Paulo). Valeu a pena", completou.