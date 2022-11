John Textor adquiriu 90% das ações da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 02/11/2022 22:30 | Atualizado 02/11/2022 22:34

Rio - Acionista majoritário do Botafogo, John Textor, ainda não falou sobre como será a condução do Alvinegro na próxima temporada, porém, já adiantou que o Glorioso deverá disputar o Carioca com uma equipe alternativa. Apesar disso, o presidente da Ferj, Rubens Lopes, não acredita que essa decisão vá acontecer.

"Primeiro, eu acho que ele não foi para o Botafogo para brincar. Segundo, nunca vi ninguém serrar o galho da árvore em que está sentado. Terceiro, ele tem uma marca a zelar. Eu acho muito difícil, até de explicar, que alguém pegue a marca Botafogo e exponha ao ridículo de entrar em competição em que já foi protagonista, foi campeão em 2018, e querer colocar essa marca, essa instituição junto com as de pequeno porte", disse o dirigente ao canal "Resenha com TF".

O dirigente afirmou que existem cláusulas que obrigam a utilização dos titulares na competição, porém, que elas não são colocadas pela Ferj.

"Essa decisão não é da federação, é dos clubes. Porque você não está jogando sozinho. Você faz parte de um conjunto que o sucesso ou a derrota daquele produto afeta a todos. Por isso todos democraticamente escolhem e aceitam que as coisas não podem ser assim", disse.