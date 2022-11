António Oliveira é o técnico do Cuiabá - Divulgação/Cuiabá

António Oliveira é o técnico do CuiabáDivulgação/Cuiabá

Publicado 02/11/2022 15:33 | Atualizado 02/11/2022 15:34

Rio - Técnico do Cuiabá, o português António Oliveira celebrou a vitória sobre o Botafogo na última terça-feira (1), no Estádio Nilton Santos, por 2 a 0, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista concedida após o duelo, o comandante do Dourado fez questão de elogiar o trabalho do técnico Luís Castro no Glorioso e citou suas estratégias.

"Quem não tem cão, caça com gato. Em confrontos com equipes superiores tentamos através da estratégia. Quem tem menos recursos, a estratégia é determinante para conseguirmos conquistar pontos contra equipes superiores. Mas não retira em nada a qualidade desta equipe, do seu treinador, dos seus jogadores, da sua torcida, do clube enorme. O Botafogo, um gigante adormecido, mas com as pessoas à frente, principalmente o treinador, vai se colocar o Botafogo no patamar que é exigido e merece", disse.

O triunfo conquistado no Rio de Janeiro fez a equipe do Centro-Oeste respirar mais aliviada na luta contra o rebaixamento para a Série B, chegando aos 37 pontos e ganhando fôlego para as três últimas rodadas. António Oliveira elogiou o trabalho.

"Muito orgulhoso daquilo que meus jogadores acabaram por fazer, trabalharam bem, seguiram à risca aquilo que era o plano estratégico para o jogo. Quando isso acontece, estamos felizes. Mas é fato que o objetivo ainda não está alcançado. São três pontos importantes, mas não são suficientes para atingir o objetivo de manter esse clube na elite do futebol brasileiro", destacou.