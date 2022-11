Luís Castro não jogou a toalha na briga do Botafogo por uma vaga na Libertadores - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 02/11/2022 10:41

Rio - A derrota do Botafogo para o Cuiabá pelo placar de 2 a 0, na noite da última terça-feira (1), no Estádio Nilton Santos, não abalou o técnico Luís Castro, que segue acreditando na conquista de uma vaga na próxima Libertadores.

Com o resultado, o Glorioso terminará a 35ª rodada do Brasileirão quatro pontos atrás da oitava colocação - ocupada pelo São Paulo, que chegou a 51 após o empate em 2 a 2 com o Atlético-MG.

"Quando atingirmos a Copa Sul-Americana, vamos olhar sempre para cima. E como está praticamente fechada, não garantida 100%, olharemos sempre para cima e isso significa continuar olhando para a Libertadores. O máximo que podemos ficar é a cinco pontos, como tem nove pontos em disputa vamos continuar lutando. Vamos sempre lutar pelo maior objetivo", disse o técnico português.

O Botafogo agora se concentra e mira o confronto direto da próxima segunda-feira (7), contra o Atlético-MG, às 20h, no Mineirão. Uma vitória fora de casa - condição favorável para o Alvinegro em 2022 - aumenta a disputa por uma vaga na competição continental na próxiam temporada.