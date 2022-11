Gatito Fernández - Vítor Silva/Botafogo F.R.

As conversas entre o Botafogo e Gatito Fernández progrediram, mas já encontraram um novo entrave. De acordo com o site "FogaoNet", o clube aceitou a exigência do jogador em oferecer dois anos de contrato, mas ainda há muito para se acertar entre as partes.

O grande entrave do momento são os valores do contrato. Ainda há uma diferença bem significativa entre o montante oferecido pela diretoria alvinegra e o que o atleta, que atrai interesse de clubes brasileiros, entende que deveria receber.

A diretoria alvinegra entende a importância e o status de Gatito para o clube e, por isso, pretende se esforçar pela permanência do goleiro paraguaio. No entanto, o arqueiro quer uma boa valorização financeira após passar anos de dificuldade no Glorioso.

Gatito chegou ao Botafogo em 2017 após se destacar pelo Figueirense, rapidamente se tornando titular da meta botafoguense. Depois de conviver com lesões nos últimos anos, o paraguaio se recuperou e fez um bom ano na temporada de 2022.