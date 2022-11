Leandro Pedro Vuaden é um dos árbitros mais experientes do quadro da CBF - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 04/11/2022 15:13

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a equipe de arbitragem para a partida entre Atlético-MG e Botafogo, na próxima segunda-feira, às 20h, no Mineirão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Leandro Pedro Vuaden será o responsável por conduzir o duelo.

A última que Vuaden trabalhou em uma partida do Glorioso foi na 30ª rodada do Brasileirão de 2020, na derrota por 2 a 1 para o Santos, na Vila Belmiro, no dia 17 de janeiro - naquela temporada, o clube de General Severiano acabou sendo rebaixado.

O árbitro gaúcho apitou apenas um jogo do Atlético-MG em 2022, na derrota para o Fluminense, por 5 a 3, no Maracanã, pela 10ª rodada.

Confira toda a equipe de arbitragem escalada para Atlético-MG x Botafogo:

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistente 1: Michael Stanislau (RS)

Assistente 2: Leirson Peng Martins (RS)

Quarto árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)

Analista de campo: Wesley Moreira de Carvalho (MG)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

AVAR: Fabricio Porfírio de Moura (SP)

Observador de VAR: Emerson Augusto de Carvalho (SP)