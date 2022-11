John Textor, acionista majoritário da Botafogo SAF - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 04/11/2022 13:30 | Atualizado 04/11/2022 13:38

Rio - O Botafogo anunciou nesta sexta-feira que a Reebok será usa nova fornecedora de material esportivo. O contrato entre as partes foi assinado com três anos de validade e marca uma nova era da empresa, que volta a patrocinar clubes de futebol após longo período.

"Estamos honrados em anunciar a Reebok como nossa fornecedora de material esportivo e ser o primeiro clube do mundo escolhido para trazer a Reebok de volta ao futebol”, destacou John Textor, acionista majoritário do Botafogo.

A empresa será responsável pela confecção dos materiais esportivos do futebol profissional masculino e feminino, além de todas as categorias de base.

O Botafogo usa atualmente um uniforme provisório, que está sendo comercializado com o peso de ser o primeiro da era Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A nova linha já está sendo planejada pelos departamentos de marketing e design do clube e da Reebok, com previsão de estreia no primeiro turno do Brasileirão de 2023.