Jeffinho - Vitor Silva / Botafogo

Jeffinho Vitor Silva / Botafogo

Publicado 04/11/2022 16:50

Rio - A temporada de 2022 será inesquecível para Jeffinho. O atacante, de 22 anos, chegou ao Botafogo para participar da equipe B, um projeto iniciado por John Textor, porém, o bom rendimento fez com que o jovem fosse aproveitado por Luís Castro. Em entrevista coletiva, o jogador falou sobre a possibilidade de ser escolhido como revelação do Brasileiro.

"Estou muito feliz por tudo que vem acontecendo na minha vida. Eu vim para jogar no sub-23, meu último ano, estava bem chateado porque nem sabia se o Brasileiro (Aspirantes) iria acontecer, mas Deus sabe o que faz, vim para cá e graças a Deus estou jogando muito bem, meus companheiros e a comissão têm me ajudado bastante e me dado confiança. Espero que possa ganhar esse prêmio e que o próximo ano seja um ano também muito gratificante pra mim", afirmou.

Faltando três rodadas para o fim do Brasileiro, o Botafogo ainda alimenta esperanças de conseguir uma vaga na pré-Libertadores. O atacante falou que apesar de não depender somente de si mesmo, o elenco segue acreditando na classificação.

"É um ano diferente, numa tinha jogado um Campeonato Brasileiro, e com essa possibilidade de disputar a Libertadores, estou muito empenhado, quero conhecer outros lugares. Esse projeto para todos que vieram do sub-23 está sendo muito bom. Dependemos de outros resultados, mas temos que fazer o nosso primeiro, não adianta acontecerem os resultados e não fazermos a nossa parte", disse.